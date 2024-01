Vorsicht vor der World Super Holdings-Aktie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von World Super im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um World Super. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der World Super-RSI wurde mit einer Ausprägung von 100 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 63,64, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von World Super führten zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht ist die World Super mit einem Kurs von 0,026 HKD inzwischen -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -71,11 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.