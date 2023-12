Vorsicht vor der Wing on-Aktie?

Der Relative Strength-Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Wing On liegt bei 16,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 50, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt wird das Rating als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Wing On beträgt 4,08 Prozent, nur leicht über dem Mittelwert von 3,92 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Wing On eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls im normalen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Wing On-Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die Wing On-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,78 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,16 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -4,85 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".