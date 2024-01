Vorsicht vor Westone Information Industry!

Weitere Suchergebnisse zu "CMS Energy":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cetc Cyberspace Security beträgt das aktuelle KGV 67, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Cetc Cyberspace Security aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cetc Cyberspace Security-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,76 CNH. Der letzte Schlusskurs (20,71 CNH) weicht somit um -25,4 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 23,08 CNH eine Abweichung von -10,27 Prozent. Somit erhält die Cetc Cyberspace Security-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Cetc Cyberspace Security eine Performance von -37,85 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 20,04 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -57,89 Prozent im Branchenvergleich für Cetc Cyberspace Security. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Cetc Cyberspace Security um 51,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Cetc Cyberspace Security beträgt derzeit 0,25 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.