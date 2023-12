Vorsicht vor der Wenzhou Kangning Hospital-Aktie?

Der Aktienkurs von Wenzhou Kangning Hospital hat in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 10,99 Prozent erzielt, verglichen mit einem durchschnittlichen Rückgang von -10,96 Prozent bei ähnlichen Aktien in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies bedeutet eine relative Stärke von +21,94 Prozent für das Unternehmen. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -10,29 Prozent im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt das Unternehmen sogar um 21,28 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wenzhou Kangning Hospital mit einem aktuellen Wert von 50 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 31, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Wenzhou Kangning Hospital als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,78 insgesamt 28 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" von 25,9. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.