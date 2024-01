Vorsicht vor der Wells Fargo-Aktie?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Wells Fargo & als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wells Fargo &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,81 und ein Wert für den RSI25 von 47,23, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Wells Fargo & aktuell 2, was zu einer negativen Differenz von -135,85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Wells Fargo & in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wells Fargo & mit einem Wert von 11,62 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Branche "Handelsbanken" ist und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 16, was einen Abstand von 27 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.