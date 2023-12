Vorsicht vor Weihai Guangtai Airport Equipment!

Der Aktienkurs des Weihai Guangtai Airport Equipment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um -0,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Weihai Guangtai Airport Equipment eine Outperformance von +0,78 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,44 Prozent im letzten Jahr, und Weihai Guangtai Airport Equipment lag mit 0,46 Prozent darüber. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Weihai Guangtai Airport Equipment beträgt der RSI 77,59, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 50,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend getrübt war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Weihai Guangtai Airport Equipment eine Dividendenrendite von 1,93 % aus, was 0,45 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Weihai Guangtai Airport Equipment-Aktie aufgrund der genannten Bewertungen ein "Schlecht"-Rating.