Vorsicht vor der Wasgau Produktions & Handels-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Dividendenrendite der Wasgau Produktions & Handels-Aktie beträgt 0,96 Prozent, was 2,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Wasgau Produktions & Handels beträgt 14,02, was deutlich unter dem Branchenmittel von 31,56 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 56 Prozent. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wasgau Produktions & Handels-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,44 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -17,2 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (10,97 EUR) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,11 Prozent Abweichung). Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der charttechnischen Entwicklung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment bewertet.

Wasgau Produktions & Handels kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Wasgau Produktions & Handels jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wasgau Produktions & Handels-Analyse.

Wasgau Produktions & Handels: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...