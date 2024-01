Vorsicht vor der Wanguo Mining-Aktie?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wanguo Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird auf dieser Ebene daher als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Wanguo Mining zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wanguo Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 2,03 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In diesem Bereich ist Wanguo Mining mit einem Wert von 11,7 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,76, was einen Abstand von 73 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.