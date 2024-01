Vorsicht vor der Wanbangde New Building Materials-Aktie?

Die Diskussionen zu Wanbangde Pharmaceutical in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen dabei positive Meinungen und Kommentare. Auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Aktie von Wanbangde Pharmaceutical als angemessen.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der GD200 bei 7,22 CNH liegt und der Aktienkurs (6,4 CNH) um -11,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 6,61 CNH, was einer Abweichung von -3,18 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 47,62 Punkten, was auf eine neutrale Position von Wanbangde Pharmaceutical hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 68,87 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wanbangde Pharmaceutical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,83 Prozent erzielt, was 28,39 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt sie sogar 30,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

