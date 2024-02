Vorsicht vor Walmart!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Dividendenrendite von Walmart liegt aktuell bei 1,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -1,38 Prozent zur Walmart-Aktie, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik abgibt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Walmart derzeit +7,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +10,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analysten geben insgesamt ein positives Bild der Walmart-Aktie ab, da in den letzten 12 Monaten 8 positive Empfehlungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel bei 174,5 USD liegt, was einer potenziellen Entwicklung von +198,19 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch hier mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen zu Walmart in den letzten Wochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dividendenpolitik und Anlegerstimmung für die Walmart-Aktie als "Schlecht" bewertet werden.