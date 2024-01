Vorsicht vor Wacker Chemie!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Wacker Chemie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 87,72, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 58,74 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,75 Prozent erzielt hat, während vergleichbare Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -4,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,34 Prozent für die Wacker Chemie. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Wacker Chemie um 9,34 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugesprochen.

In Bezug auf die Dividende weist die Wacker Chemie derzeit eine Dividendenrendite von 9,77 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent. Dies führt zu einer positiven Differenz von +4,99 Prozent im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche und zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Chemie-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 128,12 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 105,40 EUR eine Abweichung von -17,73 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 113,99 EUR unter dem letzte Schlusskurs, was eine Abweichung von -7,54 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

