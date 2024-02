Vorsicht vor Vossloh!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Vossloh als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Vossloh-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 73,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 53,15, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Vossloh zeigt dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 2,44 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent (Branche: Maschinen). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Vossloh daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Basierend auf diesem Indikator ist Vossloh mit einem Wert von 17,21 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,23, was einen Abstand von 47 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.