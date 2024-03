Vorsicht vor der Visa-Aktie?

Die Visa-Aktie wurde von insgesamt 12 Analysten bewertet, wobei 9 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 279,56 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 0,06 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 279,38 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral", was zusammengefasst zu einem "Gut"-Rating von den Analysten führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Visa-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,71 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Visa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Visa-Aktie bei 30,58 Prozent, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche, die eine durchschnittliche Rendite von 7,02 Prozent aufweist, liegt Visa mit 23,56 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Visa mit 0,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,7 Prozent. Im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche ist die Differenz zu vergleichbaren Werten jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

