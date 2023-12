Vorsicht vor Viracta Therapeutics!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Viracta Therapeutics-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 1 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Viracta Therapeutics-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Viracta Therapeutics. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten für das Wertpapier beträgt 16 USD, was einem Aufwärtspotential von 3304,26 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,47 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Viracta Therapeutics somit ein "Gut"-Rating in diesem Analysepunkt.

In technischer Hinsicht ist die Viracta Therapeutics-Aktie mit einem Kurs von 0,47 USD derzeit -22,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich hingegen eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -61,16 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien im Hinblick auf die Viracta Therapeutics-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine deutlichen Veränderungen, weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält die Viracta Therapeutics in diesem Punkt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Viracta Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Viracta Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 72, der ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.