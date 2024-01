Vorsicht vor der Viemed Healthcare-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Pembina Pipeline":

Die Viemed Healthcare-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 8,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,93 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,58 USD, was einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie entspricht. Insgesamt erhält Viemed Healthcare also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das KGV aktuell 32,67 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 47,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,57, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Viemed Healthcare auf Basis verschiedener Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält.