Vorsicht vor ViacomCBS Registered (B)!

Die Anlegerstimmung gegenüber Paramount Global war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Allerdings gab es auch eine Häufung von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führte.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigte sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen.

Die technische Analyse ergab, dass Paramount Global derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergab eine Bewertung als "Schlecht" aufgrund des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen.

Insgesamt erhält Paramount Global aufgrund dieser Analysen ein durchwegs "Schlecht"-Rating.