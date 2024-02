Vorsicht vor der Via Renewables-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Via Renewables. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,43 Punkte, was bedeutet, dass Via Renewables momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 45,74. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +19,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Via Renewables-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,02 USD mit dem aktuellen Kurs (10,75 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,1 USD über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Via Renewables festgestellt werden. Dies erfolgt durch die Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Via Renewables für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Via Renewables in den vergangenen zwei Wochen als besonders negativ bewertet. Auch wurden überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt erlaubt daher die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung.