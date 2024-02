Vorsicht vor Vermilion Energy!

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben einen klaren Hinweis auf die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Vermilion Energy. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt viele positive Meinungen und Kommentare angesammelt. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen erwähnt. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum auch zwei Handelssignale identifiziert, davon 2 positiv und keines negativ. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Vermilion Energy als angemessen bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Vermilion Energy wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dadurch ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Vermilion Energy liegt derzeit bei 2. Dies bedeutet eine negative Differenz von -5,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Energie" hat Vermilion Energy im letzten Jahr eine Rendite von -29,17 Prozent erzielt, was 30,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,14 Prozent, wobei Vermilion Energy aktuell 30,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.