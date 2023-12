Vorsicht vor Venus Concept!

Weitere Suchergebnisse zu "Fintech Ecosystem Development Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Venus Concept. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 88,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass Venus Concept derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,94, dass Venus Concept überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Venus Concept beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Venus Concept eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Venus Concept in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Venus Concept auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Venus Concept mittlerweile auf 2,28 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,24 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -45,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,86 USD, was einer Abstand von -33,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

