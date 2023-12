Vorsicht vor Varta!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hat in verschiedenen Kategorien Bewertungen erhalten, die von der Dividendenrendite bis zum Branchenvergleich reichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 3,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Meinungen in den sozialen Medien über Varta waren in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die zunehmende Diskussion und Aufmerksamkeit rund um die Aktie spiegelt sich in einer guten Stimmung der Marktteilnehmer wider.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für Varta auf 7-Tage-Basis einen Wert von 57, was als neutral bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 60,74. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem neutralen Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Industrie" liegt die Rendite von Varta mit -31,44 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.