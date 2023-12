Vorsicht vor Vapotherm!

Die technische Analyse der Vapotherm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,63 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,99 USD, was einem Unterschied von -72,73 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,47 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-59,92 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vapotherm-Aktie daher für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Vapotherm ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Vapotherm mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,67 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Vapotherm, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig deutet die steigende Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.