Vorsicht vor der Valneva-Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Valneva herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Valneva weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,4 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Valneva-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Valneva von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Valneva zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Valneva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Valneva von 4.617 EUR mit -19,7 Prozent Entfernung vom GD200 (5,75 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,3 EUR, was zu einem Abstand von -12,89 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Valneva-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.