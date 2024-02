Vorsicht vor Valneva!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI-Wert von Valneva liegt bei 82,34, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigte die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung zu Valneva. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Valneva von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment-Analyse und die Diskussion in den sozialen Medien ergaben eine Zunahme negativer Kommentare über Valneva in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die gestiegene Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit für Valneva führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Valneva-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Abweichung von -40,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund einer Abweichung von -20,65 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Valneva-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.