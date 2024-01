Vorsicht vor VRX Silica!

Die technische Analyse der Vrx Silica-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,12 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,1 AUD, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-9,09 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vrx Silica-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Vrx Silica-Aktie liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. In Summe ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich der Vrx Silica-Aktie positiv ist. In den vergangenen Wochen gab es vermehrt positive Meinungen und Kommentare, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Vrx Silica in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.