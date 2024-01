Vorsicht vor der Usio-Aktie!

Die Usio-Aktie wird derzeit von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,82 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,73 USD liegt, was einer Abweichung von -4,95 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,75 USD zeigt eine ähnliche Abweichung von -1,14 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Usio liegt bei 32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und einen Wert von 48,65 aufweist, unterstützt diese Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen erhielt die Usio in den letzten 12 Monaten einmal die Bewertung "Gut" und kein Mal die Bewertung "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Allerdings erwarten Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 1,73 USD eine negative Entwicklung von -100 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, während die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten dennoch bei "Gut" liegt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die negative Kommunikation an drei Tagen überwog. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Usio, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.