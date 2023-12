Vorsicht vor United Strength Power!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der United Strength Power liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die United Strength Power liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die United Strength Power daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass sich für die United Strength Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,49 HKD für den Schlusskurs errechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,8 HKD, was einem Unterschied von -12,57 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,2 HKD) liegen unter dem letzten Schlusskurs, was jeweils zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die United Strength Power insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 5,33). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der United Strength Power-Aktie daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten Wochen konnte bei United Strength Power keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend bekommt United Strength Power für diese Stufe daher ein "Neutral".

