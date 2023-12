Vorsicht vor der United Parcel Service-Aktie?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von United Parcel Service intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt hauptsächlich auf negative Themen rund um United Parcel Service, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Analytische Untersuchungen zeigten, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht negativen Signalen und null positiven Signalen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die United Parcel Service-Aktie abgegeben, wovon sieben Bewertungen als "Gut", vier als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 199,73 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 23,58 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 161,62 USD ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um United Parcel Service zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass United Parcel Service derzeit sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.