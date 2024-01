Vorsicht vor der Unilever ADR-Aktie!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Unilever ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab drei positive Signale und null negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Unilever auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs um -7,86 Prozent über dem GD200 und um -2,67 Prozent über dem GD50 liegt.

Im Branchenvergleich schneidet Unilever im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor mit einer Rendite von -5,94 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche liegt die Rendite von Unilever mit 34,34 Prozent deutlich darunter, was zu einem negativen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Unilever-Aktie auf Basis des 7-Tage-RSI als überkauft eingestuft wird, während der RSI25 neutral ist.

Insgesamt ergibt sich eine negative Bewertung für Unilever aufgrund der technischen und Branchenvergleichsanalyse sowie des RSI.