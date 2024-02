Vorsicht vor der Unicure-Aktie!

Die Dividendenrendite von Uniqure beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 2,62 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie". Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Uniqure-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt aktuell bei 8,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,22 EUR liegt, was einer Abweichung von -38,73 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,6 EUR zeigt eine Abweichung von -6,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Uniqure in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.