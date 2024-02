Vorsicht vor UBS!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ubs-Aktie beträgt derzeit 3,01 und liegt damit um 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, der bei 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, weshalb Ubs in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ubs derzeit einen Wert von 1,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent. Dies resultiert in einer Differenz von -3 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Kapitalmärkte-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher erhält Ubs in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch im letzten Monat unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Ubs-Aktie führt.

Im Vergleich zum Sektor "Finanzen" hat die Ubs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,16 Prozent erzielt, was 31,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,32 Prozent, wobei Ubs aktuell um 33,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.