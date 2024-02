Vorsicht vor Tupperware Brands!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tupperware Brands hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings zeigt sich in den letzten Tagen ein verstärktes Interesse der Anleger an negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tupperware Brands in den letzten Wochen negativ war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Tupperware Brands in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung, insgesamt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 verläuft bei 1,74 USD, wobei der Kurs der Aktie bei 1,71 USD liegt, was einer Abweichung von -1,72 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 1,92 USD führt zu einer Abweichung von -10,94 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

In fundamentalen Aspekten ist die Aktie derzeit unterbewertet, da das KGV bei 15,59 liegt und somit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 67 liegt. Auf dieser Grundlage erhält Tupperware Brands eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien sich eingetrübt hat und zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt, während die fundamentale Bewertung positiv ausfällt.