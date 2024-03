Vorsicht vor Tuniu!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Tuniu zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,699 USD liegt, was einer Abweichung von -32,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Tuniu eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,68 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (+2,79 Prozent). Insgesamt wird Tuniu auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Tuniu als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 65 insgesamt 42 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 45,79 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Tuniu im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,3 Prozent erzielt, was 60,75 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,72 Prozent, und Tuniu liegt aktuell 60,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tuniu momentan überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 77,47 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist Tuniu hingegen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tuniu daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.