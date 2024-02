Vorsicht vor Tsodilo!

Die technische Analyse der Tsodilo-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitt befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,22 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 CAD liegt, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,27 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -25,93 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Tsodilo-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen neutralen Wert hin. Insgesamt ergibt sich für Tsodilo in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tsodilo zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine Überkauft-Situation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Tsodilo-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau zu einem geringeren Ertrag von 3,45 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.