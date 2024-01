Vorsicht vor der TreeHouse Foods-Aktie?

Der Aktienkurs von Treehouse Foods verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,11 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt der Wert damit um 163,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 155,38 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -11,27 Prozent, wobei Treehouse Foods aktuell 3,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Treehouse Foods beträgt derzeit 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" mit einem Durchschnitt von 40 als unterbewertet eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Aktie von Treehouse Foods abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 49,33 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 19,02 Prozent führt. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "Gut".

Die Dividendenrendite von Treehouse Foods beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent für die "Nahrungsmittel"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.