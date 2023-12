Vorsicht vor der Treace Medical Concepts-Aktie?

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu Treace Medical Concepts hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Treace Medical Concepts bei 9,05 USD liegt, was einer Entfernung von -52,52 Prozent vom GD200 (19,06 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 9,72 USD auf, was zu einem Abstand von -6,89 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 57,83 Punkten liegt, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 57,9 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Treace Medical Concepts-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Treace Medical Concepts von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 29,75 USD, was einer Erwartung in Höhe von 228,73 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Treace Medical Concepts-Aktie, basierend auf der Internet-Kommunikation, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.