Vorsicht vor der Transfar Zhilian-Aktie!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Transfar Zhilian-Aktie einen Durchschnitt von 5,42 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,69 CNH, was einem Unterschied von -13,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält sie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,93 CNH wird analysiert und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert (-4,87 Prozent). Daher wird die Aktie neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Transfar Zhilian eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Transfar Zhilian bei -18,4 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,98 Prozent, wobei Transfar Zhilian mit -10,42 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Transfar Zhilian zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 77,27 Punkten, was bedeutet, dass die Transfar Zhilian-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 69,7, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Transfar Zhilian eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.