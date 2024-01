Vorsicht vor der Total-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Marktlage. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet von Bedeutung. Eine Analyse der Aktie von Totalenergies auf Basis dieser Faktoren zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine schlechte Note für die Aktie von Totalenergies.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Totalenergies-Aktie als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 65,69, was eine neutrale Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 51,12 liegt und ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Totalenergies-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt. Allerdings wurden auch 7 positive Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Stimmung und des Buzz rund um die Aktie von Totalenergies eine neutrale Bewertung.