Vorsicht vor der Tiong Woon-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tiong Woon-Aktie weist einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 57,14 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tiong Woon.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Tiong Woon diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte Tiong Woon in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um -2,71 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Tiong Woon um 4,79 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ist die Tiong Woon-Aktie mit einem Kurs von 0,46 SGD derzeit -4,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -4,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung "Neutral" führt.