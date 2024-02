Vorsicht vor Tilray!

Die Tilray Brands-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs liegt bei 2,49 CAD und damit 11,39 Prozent unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 2,81 CAD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,69 CAD, was einen Abstand von -7,43 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tilray Brands-Aktie zeigt ebenfalls negative Signale. Der RSI der letzten 7 Tage steht bei 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,4, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für Tilray Brands.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Die Redaktion hat zudem berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 4 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.