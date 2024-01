Vorsicht vor der Tianjin Teda Biomedical Engineering-Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Tianjin Teda Biomedical Engineering liegt der RSI7 aktuell bei 30 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 hingegen liegt bei 50, was auf Neutralität hindeutet, und somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Tianjin Teda Biomedical Engineering beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,089 HKD weicht somit um -1,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Tianjin Teda Biomedical Engineering mit einer Rendite von -52,91 Prozent mehr als 58 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,11 Prozent, wobei Tianjin Teda Biomedical Engineering mit 58,03 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.