Vorsicht vor Tianjin Quanye Bazaar!

Die Nyocor-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 6,63 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,93 CNH (Unterschied -10,56 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt (-7,63 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Nyocor-Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Neben der technischen Analyse wird auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Nyocor betrachtet. Hierbei zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Nyocor ist eher gut, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt.

Beim Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, erhält die Nyocor-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung basierend auf dem RSI7 von 47,62. Für den RSI25 ergibt sich hingegen eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Wertes von 70,78. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Abschließend wird auch die Dividendenrendite der Nyocor-Aktie betrachtet, die mit 1,69 Prozent bezogen auf das Kursniveau liegt und somit über dem Mittelwert (0,12) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nyocor eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.