Vorsicht vor Tianda!

Die Dividendenrendite der Tianda-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 1,22 Prozent, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,51 Prozent (Branche: Arzneimittel) liegt. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Tianda-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Tianda-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,05 Prozent erzielt, was 3,81 Prozent über dem Durchschnitt (-9,87 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -9,27 Prozent, und Tianda liegt aktuell 3,21 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt die Tianda-Aktie mit einem Wert von 100,69, basierend auf den aktuellen Notierungen, um 158 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (39,02) bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Analyseperspektive führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tianda eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tianda daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Tianda von der Redaktion Bewertungen von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik, "Gut" in Bezug auf die Branchenvergleichs-Rendite und "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive, sowie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.