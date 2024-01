Vorsicht vor der Thyssenkrupp-Aktie!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde bei Thyssenkrupp eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig war jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Thyssenkrupp daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Thyssenkrupp. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Thyssenkrupp daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Thyssenkrupp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Thyssenkrupp mit einer Rendite von -2,83 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,31 Prozent aufweist, liegt Thyssenkrupp mit 7,48 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 2,4 % liegt Thyssenkrupp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (4,75 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger, da die Differenz 2,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.