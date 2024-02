Vorsicht vor der Thurgauer Kantonalbank-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Werkzeug zur Identifizierung von überkauften oder unterverkauften Titeln darstellt. Für die Thurgauer Kantonalbank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 43,48 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie auch auf dieser Basis weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Thurgauer Kantonalbank-Aktie mit 2,59 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, der bei 5,05 Prozent liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividende in Relation zum Aktienkurs betrachtet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Thurgauer Kantonalbank. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Thurgauer Kantonalbank unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Nach der fundamentalen Analyse wird die Aktie der Thurgauer Kantonalbank als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,08 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 10,69 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie das Prädikat "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.