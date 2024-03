Vorsicht vor der Theravance Biopharma-Aktie?

Die Theravance Biopharma-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,94 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, während der RSI25 bei 45,19 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Theravance Biopharma mit -13,91 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Gesundheitspflege"-Sektor. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 11,69 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Theravance Biopharma waren. Die Anleger zeigen insgesamt eine positive Einschätzung, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

