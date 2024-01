Vorsicht vor der Tern-Aktie!

Die Tern-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 4,7 GBP verzeichnet, was einem Rückgang von -33,51 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 3,125 GBP entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,18 GBP unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -25,24 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tern-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tern derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tern liegt bei 90,91 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 66,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Tern-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Tern-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.