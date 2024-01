Vorsicht vor Tencent!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Tencent diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um Tencent wurden in den vergangenen Tagen besonders beachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Tencent-Aktie aus charttechnischer Sicht eher negativ bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -19,02 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -13,67 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst bekommt Tencent für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Tencent-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI7-Wert liegt bei 87,95, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25-Wert von 65,82 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.