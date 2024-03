Vorsicht vor der TeleChoice-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Ein RSI von 100 weist auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Telechoice daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 38,88 ist Telechoice deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 19,49, was zu einer Überbewertung führt und somit als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Telechoice in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Daher wird die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Telechoice mit 0 Prozent 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.