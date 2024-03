Vorsicht vor der Tegna-Aktie!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Tegna hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tegna-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 73,98, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,36 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tegna-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,42 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,29 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 14,76 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 14,29 USD liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht" und "Neutral" in Bezug auf die Einschätzung der Tegna-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Kommunikation im Netz, Stimmung und technischer Analyse.

Tegna kaufen, halten oder verkaufen?

