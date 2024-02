Vorsicht vor der TechPrecision-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Yue Yuen Industrial Holdings":

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Techprecision. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Techprecision daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Techprecision mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 17,62 % in der Maschinenbranche. Aufgrund dieses Unterschieds von 17,62 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Techprecision mit einem Wert von 210,35 deutlich über dem Branchenmittel in der Maschinenbranche liegt, das bei 33,31 liegt. Dadurch wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt Techprecision einen RSI-Wert von 93,68, was als "überkauft" gilt, und einen RSI25-Wert von 76,7, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.